УПЛ: Ярмоленко принес "Динамо" победу над "Карпатами" (видео)

Киевское "Динамо" обыграло львовские "Карпаты" в выездном матче 2-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги. Счет матча - 2:0, оба гола забил форвард Андрей Ярмоленко.

На 32-й минуте матча после длинной передачи от Драговича он одним касанием принял мяч, обыграл вратаря и защитника "Карпат", а вторым касанием отправил мяч в сетку ворот.

Он же удвоил преимущество "Динамо" на 84-й минуте встречи. Ярмоленко, получив мяч вблизи штрафной площадки "Карпат", ушл от защитника и сильным ударом пробил под перекладину ворот львовской команды.

Карпаты (Львов) - Динамо (Киев) - 0:2 (0:1)

Голы: Ярмоленко (31, 84);

К: Пидкивка, Ксенз, Лобай, Нестеров, Кравец (Грысьо, 69), Новотрясов, Чачуа, Худобяк (Заикин, 90+3), Костевич, Мирошниченко (Маркович, 89), Бланко-Лещук;

Д: Шовковский, Морозюк, Драгович, Вида, Антунеш, Рыбалка, Сидорчук (Гармаш, 80), Буяльский, Ярмоленко, Мораес (Гладкий, 78), Гонсалес (Громов, 73);

Предупреждения: Костевич, Ксенз, Новотрясов, Любай — Ярмоленко.