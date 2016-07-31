УПЛ: "Днепр" не удержал победу в домашнем матче со "Сталью" (видео)

"Днепр" не смог обыграть каменскую "Сталь" в матче 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

На 60-й минуте "Днепр" вышел вперед после точного удара с пенальти в исполнении Андрея Близниченко. Спустя 18 минут "Сталь" смогла отыграться - Сильвано Комвалиус выиграл верховую борьбу в штрафной площади днепровцев после длинной подачи с фланга.

В оставшееся время "Сталь" могла вырвать победу, но Эдгар Малакян чудом не отправил мяч в ворота ударом с вратарской линии.

Днепр - Сталь - 1:1 (0:0)

Голы: Близниченко (60, с пенальти) – Комвалиус (78);

Дн: Шелихов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Полевой, Кравченко, Когут (Кочергин, 65), Политыло, Вакулко, Баланюк (Адамюк, 89), Близниченко;

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Мысык (Э.Малакян, 37), Карасюк, Васин, Каленчук (Довгий, 70), Деул (Г.Малакян, 86), Комвалиус;

Предупреждения: Когут, Лучкевич — Ищенко.