Защитником киевского "Динамо" интересуются в Турции и Англии

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попал в сферу интересов стамбульского "Бешикташа" и "Сандерленда", сообщают СМИ Турции и Англии.

Как сообщает Sport Arena, ссылаясь на турецкую газету Sabah, "Бешикташ" сделал "Динамо" предложение об аренде Виды, на что в Киеве ответили Читайте такжеИгроки "Динамо" Вида и Драгович попали в сферу интересов западноевропейских клубовкатегорическим отказом. Вместе с ем, руководство чемпионов Украины согласно продать своего защитника за сумму не менее 10 миллионов долларов.

По информации Fanatik.com.tr, переговоры между клубами продолжаются, причем в сделку может быть включен украинский вратарь "Бешикташа" Денис Бойко, который не смог выиграть конкуренцию в основном составе стамбульской команді.

Кроме того, по информации Mirror, в услугах Виды заинтересован английский "Сандерленд" и лично главный тренер этой команды Дэвид Мойес. Клуб Премьер-лиги оценивает хорвата в 6,5 миллиона евро.

Напомним, Домагой Вида стал игроком "Динамо" в 2013-м году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.