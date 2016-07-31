International Champions Cup: "Реал" обыграл "Челси", "ПСЖ" разгромил "Лестер", а "Бавария" - "Интер"

Вчера в США состоялись очередные матчи товарищеского турнира International Champions Cup, в котором принимают участие лучшие европейские клубы.

Мадридский "Реал" в Мичигане обыграл лондонский "Челси" со счетом 3:2. По ходу встречи подопечные Зинедина Зидана выигрывали 3:0, и лишь в конце матча английская команда усилиями Эдена Азара смогла избежать разгрома.

В другой игре, состоявшейся в Лос-Анджелесе, парижский "ПСЖ" легко победил чемпиона Англии "Лестер Сити" - 4:0.

Еще одна встреча, прошедшая в Шарлотт, завершилась победой мюнхенской "Баварии" над миланским "Интером" со счетом 4:1.

Отметим, что в турнире не принимает участие многие футболисты, которые выступали за свои сборные на Евро-2016. Тренеры команд предоставляют им время для отдыха.

Реал (Испания) — Челси (Англия) - 3:2 (3:0)

Голы: Марсело (19, 26), Мариано Диас (37) — Азар (80, 90+1)

ПСЖ (Франция) – Лестер Сити (Англия) - 4:0 (2:0)

Голы: Кавани (26, с пенальти), Иконе (45), Лукас Моура (64), Эдуар (90).

Интер (Италия) – Бавария (Германия) - 1:4 (0:4)

Голы: Икарди (90) — Грин (7, 30, 35), Рибери (12).

Следующий матч турнира пройдет 3 августа, когда "Барселона" сыграет с "Лестером".