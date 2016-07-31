Экс-футболист "Динамо" Велозу продолжит карьеру в чемпионате Италии

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Мигель Велозу стал игроком итальянской "Дженоа", сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Португальский футболист перешел в "Дженоа" на правах свободного агента. Сроки и финансовые условия контракта не сообщаются.

Читайте такжеСуркис: "Велозу, скорее всего, покинет "Динамо"Как ранее сообщал УНИАН, нынешним летом у Велозу закончился контракт с "Динамо". 30-летний полузащитник заранее говорил, что не планирует продлевать контракт с киевским клубом и планирует продолжить выступления в одном из чемпионатов западной Европы.

В "Динамо" Велозу выступал с 2012 года, сыграв за команду во всех турнирах 165 матчей и забив 18 голов. До своего периода в Украине Велозу два года провел в "Дженоа".