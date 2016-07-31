Премьер-лига, 2-й тур, "Карпаты" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле киевское "Динамо".

На поле сойдутся команды, которые одержали победы в первом туре. Впрочем, если динамовцы набрали 3 полноценных очка в турнирной таблице, то львовяне, из-за санкций, сумели только сократить свой штраф с -6 очков до -3.

До сих пор после летнего отпуска судьба улыбалась киевлянам. Они выжали максимум в Одессе в споре с «Шахтером» за Суперкубок и мощно выглядели дома на фоне «Александрии» в 1-м туре чемпионата Украины. Выезды же во Львов для «Динамо» всегда складывались непросто, поэтому болельщики «Карпат» захотят не только посмотреть на чемпиона, но и будут надеяться на продолжение яркого начала сезона, положенного в стартовом туре против «Стали» (3:0 в пользу львовян в гостевом матче).

Заглядывая в прошлое, видно, что последний раз более чем с минимальным счетом галичане дома уступали гостям из столицы еще в сезоне 2008/09. Но и побеждать «зелено-белым» многократного чемпиона Украины не удается после следующего сезона: 2009/10 – «Карпаты» - «Динамо» - 1:0. В прошлом сезоне киевляне выиграли оба матча чемпионата - 2:1 (в гостях) и 3:0 (дома).

Отдельно можно будет наблюдать за дуэлью форвардов, которые уже успели сделать заявку на участие в бомбардирской гонке – Густаво Бланко Лещука и Джуниора Мораеса.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается гостевая команда. На победу "Динамо" ставки принимаются из расчета 1,30 к 1, в то время как на ничью коэфициент состоавляет 4,75 к 1, а на победу "Карпат" - 9,07 к 1.

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется на "Львов-Арене" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет канал 2+2.