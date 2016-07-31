Премьер-лига, 2-й тур, "Днепр" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает "Сталь" из Каменского.

До сих пор за непродолжительную годовую историю выступлений две команды из одной области успели неплохо друг друга изучить, ведь их пути пересекались не только в регулярном первенстве, но и в четвертьфинале Кубка Украины.

К сожалению, для интриги этого противостояния, а также для поклонников «Стали», присущей борьбы как для дерби не получилось. Старший по рангу и опыту «Днепр» 4 раза побеждал, причем трижды с «крупными» счетами, а общие цифры для камячан и вовсе неутешительны – 1:15 (в чемпионате - 0:6 - 0:2 и 0:4).

Учитывая старт текущего турнира, можно было бы ожидать продолжения истории – противники заработали кардинально противоположные достижения в 1-м туре. "Сталь" проиграла "Карпатам" со счетом 0:3, а "Днепр" разгромил "Волынь" - 5:0.

Однако все же не стоит говорить об отсутствии борьбы, ведь реалии для подопечных Дмитрия Михайленко такие, что им еще долго нужно будет доказывать свою настоящую цену. К тому же «Сталь» имеет внутренние резервы, чтобы прибавить в игре за прошедшую неделю. А вот получится ли у нее прогресс – один из главных вопросов предстоящего поединка.

На котировках букмекерских контор хозяева поля считаются явными фаворитами. Победа "Днепра" оценивается в 1,43 к 1, ничья - в 4,05 к 1, а победа "Стали" - в 7,05 к 1.

Матч "Днепр" - "Сталь" начнется в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.