Премьер-лига: "Шахтер" разгромил "Черноморец", "Звезда" и "Заря" сыграли вничью

В Одессе завершился матч 2-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал на своем поле донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 1:4.

В параллельном матче, кропивницкая "Звезда" и луганская "Заря" сыграли вничью - 1:1.

В матче в Одессе "Черноморец" смог на равных противостоять более именитому сопернику на протяжении первого тайма. А уже в первой 15-минутке после перерыва пропустил два гола. На 51-й минуте отличился Евгений Селезнев, а на 59-й - Фред. И только после этого, на 61-й минуте Артем Филимонов сквитал один гол и восстановил интригу в матче - 1:2. Шансы на то, чтобы отобрать очки у горняков, одесситы сохраняли до конца игры. когда пропустили еще два гола подряд. На 90-й минуте Эдуардо да Силва увеличил преимущество горняков до двух голов, а на 92-й - Виктор Коваленко точным ударом оформил победу "Шахтера" с крупным счетом.

В Кропивницком гости открыли счет на 73-й минуте благодаря голу Артема Гордиенко, но на 87-й минуте Александр Кучеренко реализовал пенальти и спас "Звезду" от поражения - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" с 6-ю очками стал единоличным лидером Премьер-лиги. У "Зори" - 4 балла. "Днепр", "Динамо" и "Ворскла", у которых по 3 очка, свои матчи 2-го тура проводят в воскресенье, 31 июля. Все три коллектива имеют шанс догнать "Шахтер" и создать лидерский квартет.