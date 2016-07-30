Премьер-лига, 2-й тур, "Черноморец" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд ремьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле донецкий "Шахтер".

Встечаются команды из нижней части турнирной таблицы ("Черноморец" проиграл в первом туре полтавской "Ворскле" со счетом 0:1) и верхней (горняки обыграли "Звезду" из Кропивницкого - 4:1).

Донетчане во второй раз за две недели приедут в Одессу. Однако предыдущие 2 визита «Шахтера» в этот город не были счастливыми. Матч за Суперкубок Украины был проигран динамовцам, пусть и лишь в послематчевой лотерее в виде серии пенальти. Также завершилась потерей очков донетчан недавняя игра против «Черноморца», что стало одним из составляющих элементов проигранной борьбы за «золото» в Лиге Пари-Матч 2015/16. Однако впечатление от первых игр подопечных Паулу Фонсеки вполне положительное, что, в частности, показала встреча в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Моряки» провели лишь один официальный поединок, который по большей части разочаровал. Все, что с лучшей стороны запомнилось в действиях команды Александра Бабича – это довольно цепкая и надежная защита. Она позволила «Ворскле» только раз поразить ворота Евгения Боровика. В целом «Черноморец» заметно взрослеет за последние 2 года в плане поставленной игры, однако хватит ли этого, чтобы попортить фавориту нервы, а также второй раз подряд лишить «Шахтер» определенного количества турнирных баллов, ответ сможет дать только футбольное поле.

На котировках букмекерских конторя "Шахтер" является явным фаворитом. На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 1,22 к 1, в то время как на ничью - 5,68 к 1, а на победу одесситов и вовсе - 10,45 к 1.

Матч "Черноморец" - "Шахтер" начнется в Одессе в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет канал 2+2.