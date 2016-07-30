Премьер-лига, 2-й тур, "Волынь" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит стартовый матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле донецкий "Олимпик".

Встречаются команды из группы аутсайдеров, которые проиграли свои первые матчи.

Открытие сезона в Луцке будет неоднозначным с точки зрения эмоций. Местные любители футбола после летних перипетий вокруг родного клуба рады видеть свою команду в элите отечественного футбола. С другой стороны, поражение 0:5 в первом туре от «Днепра» сильно настораживает. Виталий Кварцяный объяснил это тем, что не смог дозаявить нескольких игроков, на которых рассчитывал. Однако весеннюю часть предыдущего турнира лучане начали с 0:3 в Харькове от обескровленного «Металлиста», но затем тренерский талант и резервы игроков позволили на приличном уровне доиграть до последнего тура.

«Олимпик» пока что играет только на выезде и рискует стать заложником этой особенности календаря. После предыдущей игры (поражение от луганской "Зари" со счетом 0:3) донетчане обещали сделать соответствующие выводы, возможно, несколько видоизменить состав и показать другой футбол.

В личных встречах явное преимущество в этой паре принадлежит «Волыни», причем на своем поле оно абсолютное: полное отсутствие потерянных очков и пропущенных мячей две победы в двух матчах, разница мячей - 5:0.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Волынь", ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,95 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,26 к 1, а на победу "Олимпика" - 3,70 к 1.

Матч "Волынь" - "Олимпик" начнется в Луцке в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.