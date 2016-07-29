Ивуарийский полузащитник Ахиссан подписал контракт с киевским "Динамо"

19-летний ивуарийский атакующий полузащитник/вингер Жуниор Ахиссан подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» Киев, сообщает официальный сайт столичной команды.

Подробности контракта не приводятся.

Жуниор Ландри Ахиссан родился 10 ноября 1996 года в Кот-д'Ивуаре. Свою профессиональную карьеру начал в «Академии Ивуар», откуда перешел в самарские «Крылья Советов», в прошлом сезоне выступал в молодежном первенстве России.

По словам генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Резо Чохонелидзе, это подписание направлено на перспективу. Жуниор Ахиссан будет тренироваться и пытаться себя проявить в составе молодежной команды.