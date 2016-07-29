Ивуарийский полузащитник Ахиссан подписал контракт с киевским "Динамо"
21:59, 29 июля 2016Футбол
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Столичный клуб официально сообщил о приобретении нового легионера.
Ахиссан (слева) будет пытаться проявить себя в молодежной команде / fcdynamo.kiev.ua
19-летний ивуарийский атакующий полузащитник/вингер Жуниор Ахиссан подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» Киев, сообщает официальный сайт столичной команды.
Подробности контракта не приводятся.
Жуниор Ландри Ахиссан родился 10 ноября 1996 года в Кот-д'Ивуаре. Свою профессиональную карьеру начал в «Академии Ивуар», откуда перешел в самарские «Крылья Советов», в прошлом сезоне выступал в молодежном первенстве России.
По словам генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Резо Чохонелидзе, это подписание направлено на перспективу. Жуниор Ахиссан будет тренироваться и пытаться себя проявить в составе молодежной команды.
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