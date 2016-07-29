Российские фанаты получили условные сроки за драку по дороге с Евро домой в Кельне

Судебный процесс над пятью российскими футбольными хулиганами, избившими испанских туристов около Кельнского собора, прошел в Кельне в пятницу, 29 июля, сообщает Deutsche Welle.

Один из обвиняемых получил 12 месяцев условно, трое - по 10 месяцев. Пятый россиянин, Тимур П., в суде заявил, что успел только увидеть драку, но вообще в ней не участвовал, и будет отдельно доказывать это в суде 17 августа.

Суд отметил, что российские футбольные хулиганы впятером действовали против двоих. "Надеюсь, они в самое ближайшее время вернутся в Россию", - заявил судья.

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На скамье подсудимых Кельнского земельного суда по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции оказались два повара, менеджер, финансовый аналитик и преподаватель математики. В зале суда они закрывали лица. От последнего слова обвиняемые отказались.

У четырех из пяти подсудимых в момент задержания в крови было обнаружено от 0,42 до 0,92 промилле алкоголя, у пятого - ноль, его тестировали позже всех. Прокурор заявил, что их действия были политически мотивированы, в частности, речь идет не о футбольной проблематике, а о правом радикализме. По данным следствия, фанаты набросились на раздававших антифашистские стикеры испанцев после того, как один из них сказал "Антифа". Один из фанатов пинал ногой в лицо поваленного на землю испанского активиста.

Как сообщал УНИАН, во в емя Евро-2016 случилось сразу несколько инцидентов с российскими фанатами, самым громким из которых стала серия стычек в день игры Россия-Англия в Марселе.