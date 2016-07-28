Лига Европы: "Хайдук" громит в гостях "Александрию", "Локомотива" и "Ворскла" играют вничью

В Александрии и Загребе состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в которых "Александрия" на своем поле была разгромлена "Хайдуком" из Сплита - 0:3, а загребский "Локомотива" дома сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" - 0:0.

Это были первые матчи нынешней стадии соревнований.

В Александрии на стадионе "Ника" хозяева поля потерпели болезненное поражение в своем дебютном еврокубковом матче при аншлаге. Александрийцы только в первом тайме на равных действовали с оппонентом, сумев удержать нулевую ничью. А почти сразу после перерыва, уже на 7-й минуте, Марко Чосич открыл счет. Гости разыграли угловой с левого фланга, Влашич вышел на ударную позицию и выстрелил в ближний угол. Леванидов очень неудачно отбил перед собой, а Чосич был первым и единственным на подборе и с пары метров отправил мяч в ворота.

До концовки матча гости удерживали минимальный перевес, а в последние 10 минут игры развили его до крупного. На 82-й минуте отличился Анте Эрцег. Подача с угла поля с правого фланга на ближнюю штангу, привела к удару Эрцега в ближний угол. Наконец, на 90-й минуте, третий гол забил Франк Охандза. После заброса со штрафного, Охандза цепляется за мяч, обыгрывается с Сушичем, выходит на вратаря и забивает.

В игре "Локомотива" - "Ворскла" забитых голов зрители так и не увидели, что делает шансы полтавчан на победу по сумме двух матчей и выход в плей-офф раунд квалификации украинского клуба весьма высокими.

Ответные матчи состоятся 4 августа в Сплите и Полтаве, соответственно.