Зозуля после перехода в "Бетис" написал прощальное письмо болельщикам "Днепра"

Форвард сборной Украины Роман Зозуля, который вчера стал новичком испанского "Бетиса", обратился к болельщикам "Днепра" с прощальной речью. Текст сообщения футболист оставил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья!

Хочу сказать вам всем - огромное спасибо. Вы были, есть и будете частью моего сердца и души.

Хочу сказать спасибо за ту поддержку, которую вы мне оказывали на каждом матче. За то, что гнали вперед и не давали остановиться. Я очень ценю ту помощь, которую вы оказали мне как футболисту и как волонтеру.

Читайте такжеЭкс-футболистам "Днепра" Ротаню и Зозуле сократили дисквалификациюРад, что Днепр стал мне родным городом. Горд – что я украинец.

Никогда не забуду ту поддержку, которую вы проявили, когда из-за травмы я не мог играть. Помню, как мурашки бежали по коже, когда я выходил уже здоровым на поле и чувствовал ту атмосферу, которую вы создали на поле!

Вы лучшие болельщики, лучшие люди!

Отдельное спасибо партнерам по команде, сотрудникам клуба: массажистам, докторам, тренерам, работникам стадиона и базы, техническому персоналу. Спасибо Вам, за вашу работу!

Спасибо всем вам, за то, что вы есть.

Я с вами не прощаюсь! Мы еще увидимся. Днепрянин навсегда!" – написал Зозуля.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля вчера подписал контракт с "Бетисом" из Севильи. Ранее он уже прощался с болельщиками "Днепра" на клубном стадионе после матча команды с луцкой "Волынью".