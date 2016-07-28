Ирландская авиакомпания назвала самолет в честь Роналду (фото)
10:27, 28 июля 2016Футбол
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Несколько дней назад именем знаменитого футболиста был назван аэропорт в Мадейре.
Reuters
Ирландская авиакомпания Ryanair оригинальным образом поздравила форварда "Реала" Криштиану Роналду с тем, что в его честь будет переименован аэропорт в португальском городе Мадейра, сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на RMadridInfo.
Ryanair изменила логотип на борту одного из своих самолетов на Ryanaldo.
@RMadridInfo
Напомним, сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду в июле нынешнего года впервые в своей истории стала чемпионом Европы.
На прошлой неделе стало известно о том, что правительство Мадейры приняло решение переименовать международный аэропорт Мадейры в "Аэропорт Криштиану Роналду".
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