International Champions Cup: "Милан" обыграл "Баварию", "Реал" уступил "ПСЖ"

Вчера в США состоялись матчи товарищеского турнира International Champions Cup, в котором принимают участие лучшие европейские клубы.

Итальянский "Милан" в Чикаго сыграл вничью 3:3 с мюнхенской "Баварией", после чего обыграл немецкую команду в серии пенальти.

Позже мадридский "Реал" в Огайо уступил парижскому "ПСЖ" со счетом 1:3.

Отметим, что в турнире не принимает участие большинство футболистов, которые выступали за свои сборные на Евро-2016.

Бавария (Германия) – Милан (Италия) – 3:3 (2:1), по пенальти - 3:5

Голы: Рибери (29, 90, с пенальти), Алаба (38) — Ньянг (23), Бертолаччи (49), Куцка (61).

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:3)

Голы: Марсело (44, с пенальти) - Иконе (2), Менье (35, 40).

Как сообщал УНИАН, матч International Champions Cup между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" был отменен из-за сложных погодных условий в Пекине, которые повредили футбольное поле.