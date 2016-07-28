Защитник сборной Украины Федецкий продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге

Защитник сборной Украины Артем Федецкий подписал контракт с немецким "Дармштадт", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 31-летнего футболиста рассчитан на один сезон.

"Федецкий – опытный игрок, который доказал свой класс на национальном и международном уровне. Мы очень рады, что усилили оборону таким футболистом", — сказал спортивный директор "Дармштадта" Хольгер Фах.

"Я с нетерпением жду матчей в Бундеслиге, поскольку это одна из сильнейших лиг в мире. Благодарен за то доверие, которое было оказано мне во время переговоров. С нетерпением жду, когда смогу познакомиться с новой командой", — прокомментировал переход Федецкий.

Напомним, предыдущей командой Федецкого был "Днепр", за который он выступал с 2012 года. Перед эти он играл за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", ФК "Харьков" и львовские "Карпаты".

Также Федецкий в составе сборной Украины принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.