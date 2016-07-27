Шевченко отказался от товарищеского матча для сборной Украины перед стартом в отборе на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко решил не проводить контрольных матчей перед стартом к отбору на чемпионат мира 2018 года, сообщает matchday.ua.

Менеджеры Федерации футбола Украины предлагали провести товарищеский матч со сборной Грузии перед отборочным матчем с Читайте такжеШевченко: "Пост главного тренера сборной Украины мне предлагали еще в 2012 году"Исландией, который пройдет 5 сентября. Грузинская сторона также была готова сыграть матч против сборной Украины.

Однако Андрей Шевченко принял решение вместо спарринга с грузинами провести двусторонку между футболистами, которые приедут на сбор.

На первый сбор нового тренерского штаба, скорее всего, будет приглашен расширенный список исполнителей.

Как сообщал УНИАН, Андрей Шевченко 15 июля был представлен в качестве главного тренера сборной Украины. На этом посту он заменил Михаила Фоменко.