Форвард сборной Украины Зозуля сегодня пройдет медосмотр в испанском "Бетисе" - СМИ

Украинский нападающий Роман Зозуля может в ближайшие дни стать игроком севильского "Бетиса", сообщает Sport Arena, ссылаясь на испанское издание Marca.

Сегодня Зозуля должен пройти медобследование в одной из мадридских клиник, после чего подпишет контракт с "Бетисом".

Утверждается, что "Бетис" договорился с Зозулей об условиях личного контракта еще на прошлой неделе, однако медлил с подписанием игрока из-за его дисквалификации, которая должна была закончиться только в середине ноября.

Таким образом, вчерашнее решение ФФУ, которая уменьшила срок дисквалификации Зозули на три месяца, окончательно убедило испанцев в целесообразности подписания форварда сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошедшее воскресенье Зозуля попрощался с "Днепром", в составе которого выступал с 2011 года. За эту команду он провел 85 матчей, забив 22 мяча.