Милевский задолжал серьезную сумму денег украинскому банку

Украинский банк "ПриватБанк" подал в суд на экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского из-за невыплаченного кредита, сообщает ТСН.

По информации службы безопасности финансового учреждения, футболист избегает общения с банком и совершенно не выплачивает кредит.

Читайте такжеСуркис: "Если бы знал, что все так сложится с Милевским, в команде его бы не было" (видео)Вчера Милевского ожидали на слушании в Голосеевском суде Киева, но он на заседание не пришел. Также не явились на заседание и его представители.

В банке не говорят о сумме долга, но сообщили, что залогом кредита является автомобиль Ferrari, который Милевский разбил, выступая в Турции за "Газиантепспор".

Как сообщал УНИАН, некоторое время назад Милевским интересовался иранский клуб "Персеполис". Ныне футболист находится в статусе свободного агента.