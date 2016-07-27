Тренер "Янг Бойз": "Понимаем, что отыграться против "Шахтера" будет невероятно сложно"

Главный тренер швейцарского "Янг Бойз" Ади Хюттер считает, что его команда в матче с донецким "Шахтером" хорошо выглядела лишь в первые 15 минут игры. Об этом он сказал на пресс-конференции после игры с "Янг Бойз", сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Естественно, "Шахтер" заслуженно победил. У нас хорошо получились первые 15 минут, и был прекрасный шанс у Александра Герндта. Однако затем нам было довольно сложно удержать темп, в котором мы начали, а "Шахтер" стал показывать индивидуальные качества футболистов и класс. Очень сложно было играть с этой командой. Нужно похвалить нашего вратаря, который провел действительно хороший поединок. В принципе, мы можем спокойно отнестись к этому результату. Конечно, нам обидно, но "Шахтер" сегодня был лучше", - заявил Хюггер.

При этом, он добавил, что проход "Янг Бойз" в следующий этап ЛЧ по сумме двух матчей не является невозможным. Правда, для этого швейцарцам надо показать идеальную игру.

Читайте такжеФонсека: "Шахтер" показал красивый атакующий футбол в матче с "Янг Бойз""Конечно, мы сейчас абсолютно точно понимаем, что отыграться против такого классного соперника нам будет невероятно сложно. Чтобы это сделать, нам необходимо провести дома просто идеальную игру. В принципе, мы очень хороши на своем поле, поэтому нельзя сказать, что это совершенно невозможно. Но, опять же, нам нужно сыграть идеально. Только тогда у нас есть настоящий шанс", - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0.