Фонсека: "Шахтер" показал красивый атакующий футбол в матче с "Янг Бойз"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека считает, что его команда могла обыгрывать швейцарский "Янг Бойз" с большей разницей в счете, чем два гола. Об этом он сказал после матча, сообщает Football.ua.

"Сегодня мог быть и другой счет. Если смотреть на количество созданных моментов, то "Шахтер" мог забивать больше. Команда показала красивый, атакующий футбол. Мы контролировали игру, не считая первых десяти минут, когда соперник заработал несколько угловых. Шахтер показал атакующий футбол, и мы хорошо сыграли в обороне. Не хватило только забитых голов", — заявил португальский специалист.

Он также отметил хорошую игру во вчерашнем матче полузащитника Бернарда, центральных защитников Ивана Ордеца и Сергея Кривцова, а также вышедших на замену форвардов Дентиньо и Евгения Селезнева.

"Хорошая игра Бернарда? Он показывает отличный футбол. Бернард отлично понимает наши идеи и следуют им с самого начала. Чаще всего случается, что оценивают игроков атаки. Однако не стоит забывать про линию обороны, которая сегодня показала себя очень хорошо. Наших два центрбека не пропускали атаки соперника, поэтому матчем мы довольны", — считает Фонсека.

"Замены? Почувствовали, что нужно выпускать Селезнева и Дентиньо. Они вышли на поле и порадовали нас своей игрой", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0.