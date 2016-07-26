"Ювентус" приобрел аргентинского форварда Игуаина за 90 миллиона евро

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин перешел из "Наполи" в "Ювентус", сообщил официальный сайт туринского клуба.

28-летний футболист подписал со своим новым клубом пятилетний контракт.

Игуаин обошелся "Ювентусу" в 90 миллионов евро. Таким образом, его трансфер стал четвертым по дороговизне в истории футбола. Больше Читайте такжеМадридский "Реал" готов побить новый трансферный рекорд при покупке Погбаплатили лишь за Гарета Бэйла, Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

Напомним, Игуаин перешел в "Наполи" из мадридского "Реала" в 2013 году. В минувшем сезоне он побил 66-летний рекорд результативности в чемпионате Италии, забив 36 голов в 35 играх.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ювентус" усилился бразильским защитником "Барселоны" Дани Алвешом.

Вместе с тем, команда может потерять французского полузащитника Поля Погба, на которого претендуют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".