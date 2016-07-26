Экс-футболистам "Днепра" Ротаню и Зозуле сократили дисквалификацию

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины сократил срок дисквалификации полузащитника Руслана Ротаня и нападающего Романа Зозули, сообщает Sport Arena, ссылаясь на собственные источники.

Согласно новому решению Ротань и Зозуля будут находится вне игры три месяца, а дополнительные три месяца будут отбывать дисквалификацию условно.

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Напомним, во время полуфинальной игры в Кубке Украины между "Днепром" и луганской "Зарей" недовольство днепровцев вызвало решение арбитра Анатолия Абдулы назначить штрафной удар в сторону их ворот на 5-й добавленной минуте игры. Полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил гол с этого штрафного и принес своей команде выход в финал Кубка Украины.

После финального свистка игроки "Днепра" продолжили спорить с Абдулой, а Роман Зозуля ударил судью ногой. Как написал в своем рапорте арбитр, Руслан Ротань также применил к нему физическую силу.

КДК ФФУ, рассмотрев эпизод, принял решение дисквалифицировать игроков на полгода. Это наказание распространялось не только на украинский, но и на иностранные чемпионаты.

Отметим, что сегодняшнее решения Апелляционного комитета ФФУ позволит футболистам выйти на поле в официальных матчах уже в середине сентября. В свою очередь, этот факт может помочь игрокам быстрее найти себе новые клубы.