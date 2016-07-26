Федецкий может продолжить футбольную карьеру в "Бордо" или "Дармштадте"
15:49, 26 июля 2016Футбол
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Защитник сборной Украины должен определиться со своим будущим в ближайшее время.
Reuters
Экс-защитником "Днепра" Артемом Федецким интересуется во французском "Бордо" и немецком "Дармштадте", сообщает Tribuna.com.
31-летний футболист должен принять решение в ближайшие дни.
В минувшем сезоне "Дармштадт" занял 14-е место в немецкой Бундеслиге, а "Бордо" финишировал на 11-й позиции в чемпионате Франции.
Как сообщал УНИАН, летом Федецкий получил статус свободного агента. Перед этим он несколько лет выступал в составе "Днепра".
Ранее он заявлял, что продолжит карьеру в одной из топ-лиг. Сообщалось, что это могут быть чемпионаты Испании, Греции или США.
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