Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, "Шахтер" - "Янг Бойз" - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет швейцарский "Янг Бойз".

Горняки первыми из украинских клубов стартуют в еврокубках сезона 2016/17.

"Шахтер" готовится провести первую игру в еврокубках под руководством Паулу Фонсеки. Португальский специалист – десятый главный тренер "Шахтера" в еврокубковой истории. В воскресенье команда провела тренировку в Винниках, а накануне матча с "Янг Бойз" состоялась открытая тренировка на поле "Арены Львов".

Соперники ни разу не встречались в официальных матчах. При этом "Шахтер" и "Янг Бойз" провели 7 товарищеских встреч. 4 раза побеждали "горняки", дважды – швейцарцы, еще один поединок завершился вничью. Разница мячей: 17–12 в пользу "оранжево-черных".

"Янг Бойз" – пятый соперник из Швейцарии для «горняков» в еврокубках.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гэзюбююком (Нидерланды).

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" начнется на Львов-Арене в 21.45.

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Состав "Шахтера" выглядит так: 30. Андрей Пятов, 31. Исмаили, 38. Сергей Кривцов, 18. Иван Ордец, 33. Дарио Срна, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 10. Бернард, 28. Тайсон, 11. Марлос, 22. Эдуардо.

Состав "Янг Бойз": 18. Иван Мвого, 23. Скотт Суттер, 21. Ален Роша, 4. Милан Вилотич, 8. Ян Лецякс, 10. Йорик Раве, 35. Секу Саного, 6. Леонардо Бертоне, 7. Миралем Сулеймани, 99. Гийом Оаро, 9. Александр Герндт.

Матч начался!

1. На первой минуте Эдуардо получил коленом по лицу от соперника.

2. "Янг Бойз" пытался атаковать по правому флангу. Степаненко выбил мяч в аут.

3. "Шахтер" пытается провести атаку по левому флангу, но соперники отбиваются вдалеке от своей штрафной площадки.

4. "Янг Бойз" заработал первый угловой в матче.

5. Не очень удачная подача, но у швейцарцев появилась одна попытка.

6. Разобралась оборона "горняков" после углового, и угроза миновала. Пятов взял мяч в руки.

7. Герндт выходил на ударную позицию, но Пятов здорово вышел из ворот и ликвидировал опасность. Угловой.

7. "Янг Бойз" подавали еще два угловых, но вновь безуспешно.

8. После подачи с левого фланга от "Янг Бойз" мяч в руки забрал Пятов.

9. Обрезка швейцарцев на своей половине поля могла привести к выходу Эдуардо один на один с кипером Мвого. Но в последний момент защитники "ЯБ" сориентировались.

10. Сулеймани с правого фланга делал подачу в штрафную, но там никого из его партнеров не оказалось.

11. "Янг Бойз" выглядят агрессивнее в первые 10 минут игры. Швейцарцы неплохо прессингуют "горняков" на чужой половине поля.

12. Длинная передача "Янг Бойз" в надежде на прорыв кого-то из нападающих улетела в аут.

13. Но "ЯБ" тоже не идеален. Брак в передачах игроков на левом фланге привел к банальной потере мяча, ушедшего в аут.

14. Тайсон заработал для "Шахтера" первый угловой в матче.

15. "Горняки" здорово разыграли угловой, после чего Тайсон выходил на ударную позицию. Впрочем, ударить бразилец не решился, а передача на Степаненко ближе к воротам Мвого не прошла.

17. Соперники сбили Тайсона в начальной атаке "Шахтера" по левому флангу. Арбитр решил, что все в рамках правил.

18. Оаро очень неудачно пробивал по воротам "Шахтера" из-за пределов штрафной площадки.

19. Шикарная атака "Шахтера " завершилась голом Эдуардо, но лайнсмен решил, что у бразильского хорвата был офсайд. Однако, как показывает видеоповтор, арбитр допустил ошибку.

20. Степаненко допустил фол в атаке. Фред выражает недовольство свистком судьи.

21. Отмечаем, что донецкий "Шахтер" после первых неудачных десяти минут воспрянул и теперь сам диктует сопернику темп игры.

22. И снова было очень опасно! Эдуардо выходил один на один с Мвого, но не реализовал момент. Добивал мяч в сетку Марлос, но защитник Рошо выбил мяч из пустых ворот.

23. Исмаили совершил проход по левому флангу, и защитнику "Янг Бойз" пришлось выбивать мяч на угловой.

24. Тем временем Милан Вилотич получил желтую карточку за фол на Тайсоне. А угловой у "Шахтера" не удался.

25. "Янг Бойз" фолили в центре поля. Пытаются сбить швейцарцы темп игры.

26. Вилотич перевел неплохой удар Исмаили на угловой. Подача корнера снова не получилась - Мволо взял мяч в руки.

27. ГОООООООООООООЛ! Бернард воспользовался шикарным пасом от Фреда, оказался наедине с Мволо, финтом обыграл вратаря и катнул мяч в пустые ворота.

28. Исмаили получил повреждение, и врачи оказывают ему помощь. Тем временем, активно разминаться начал Богдан Бутко.

29. Исмаили вернулся на поле. Вроде бы все в порядке с бразильцем "Шахтера".

30. "Янг Бойз" пытаются вернуть преимущество. Два голевых момента в течение минуты создали швейцарцы, но Кривцов и Срна разобрались в этих эпизодах.

31. Еще одна попытка атаки "Янг Бойз" завершилась потерей мяча на подступах к штрафной.

32. "Шахтер" пытался вывести Эдуардо на убойную позиции у ворот "Янг Бойз", но защитники швейцарцев не позволили мячу дойти до форварда "горняков".

33. Бернард с центра поля шикарным пасом чуть не вывел Эдуардо один на один с Мволо. Но форвард плохо обработал мяч, ударил на силу, и Мволо с ударом справился.

34. Эдуардо с левого фланга простреливал на Тайсона, и бразилец лишь чуть-чуть не смог опередить защитника гостей.

35. После углового борьбу за мяч выиграл Ордец, нанес удар головой, но совсем немного промазал по воротам.

36. Потенциально классная атака "Шахтера" завершилась передачей Срны в ноги сопернику. Не очень похоже на капитана.

38. Срна с правого угла штрафной площади "Янг Бойз" пробил не очень удачно. Мяч срезался с ноги хорвата и пролетел мимо дальней штанги.

39. Что и говорить, последние десять минут сплошных атак "Шахтера" напомнили о лучших матчах "горняков" в прошлом сезоне.

40. "Янг Бойз" совершенно никуда не спешит и медленно разыгрывает мяч на своей половине поля.

41. "Янг Бойз" все-таки дошли до лицевой линии "горняков", но до опасности у ворот Пятова далековато.

42. При верховой борьбе в центре поля по затылку получил Эдуардо. Штрафной в сторону ворот "Янг Бойз".

44. Штрафной удар завершился розыгрышем мяча и неудачной подачей Бернарда в штрафную площадку.

45. Минуту добавил арбитр к первому тайму матча.

Первый тайм окончен. После гола Бернарда "Шахтер" выигрывает со счетом 1:0.

Команды уже на поле, и вот-вот стартует вторая половина игры.

Начался второй тайм! Замен в командах нет.

46. Травма колена у форварда "Янг Бойз" Герндта. Он сам попросил медиков выйти на поле. Возможно, что-то серьезное...

48. Александр Герндт с трудом покидает поле. Вместо него выходит японский форвард Юя Кубо.

49. "Горняки" довели мяч до ворот Мвого. Ничего особенного.

50. Атака "Шахтера" заканчивается свистком арбитра - офсайд у Тайсона.

51. Дарио Срна заблокировал подачу Лецякса с фланга в штрафную площадь.

52. Суттер из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам Пятова - выше.

53. "Шахтер" пытался запустить Марлоса по правому флангу, но попытка оказалась неудачной. Бразилец принял мяч в неудобном положении и потерял сферу.

54. Красная карточка! Велотич сфолил против Бернарда на подступах к своей штрафной и заработал предупреждение, которое для него стало вторым за матч.

56. "Горняки" разыграли штрафной удар, а потом потеярли мяч.

57. Бернард не успел на подачу с фланга, Мвого с мячом.

58. Срна делал прострел в штрафную, и Лецякс выбил мяч на угловой.

59. Грегори Вюртрих выходит на поле вместо Миралема Сулемали. "Янг Бойз" реагируют на удаление.

59. "Горняки" вновь разыграли угловой, и вновь неэффективно. Брак в передаче.

60. Атака "Янг Бойз" захлебнулась вблизи штрафной площадки "Шахтера". Швейцарцы при низком темпе игры сдаваться не собираются.

61. Тайсон и Марлос сыграли в стеночку возле штрафной "Янг Бойз", но в итоге потеряли мяч.

62. Тайсон фолил на сопернике в центре поля. Без предупреждения.

63. Невероятный момент мог теряет "Шахтер". Бернард красивой передачей вывел Срну на ударную позицию, но хорват решил сделать еще одну передачу "наверняка" на Тайсона. Однако бразилец с убойной позиции промазал по воротам. Впрочем, перед этим судья "зажег" флаг, символизирующий офсайд.

65. Лецякс грубо сыграл против Дарио Срны. Снова нет желтой карточки.

66. Сильный удар Исмаили с лета заблокировали защитники "Янг Бойз".

67. "Шахтер" доминирует на половине поля "Янг Бойз", и дело вроде бы идет ко второму голу, но...

68. Эдуардо с убойной позиции не смог переиграть Мвого.

69. Марлос прямо возле ворот "Янг Бойз" обыграл всю защиту соперника, но пробил слишком хитро как для соперника, так и для самого себя. Штанга.

70. Оаро получил желтую карточку за фол на Марлосе. Опасный штрафной у "Шахтера" может быть. Может, пора пробить, а не разыгрывать?

71. Срна сделал подачу, и арбитр сразу же свистнул офсайд. Мда.

71. Евгений Селезнев вышел на поле вместо Эдуардо. Не лучший матч у хорватского бразильца, прямо скажем.

72. Оаро грубо сыграл теперь против Кривцова. Арбитр решил не оставлять "Янг Бойз" вдевятером.

73. Исмаили простреливал, а, может, и пробивал с левого фланга, но слишком неточно.

74. "Шахтер" легко отобрал мяч у "Янг Бойз", которые даже пытались атаковать.

75. ГООООООООООООООЛ! Попытка пойти в атаку кончилась плохо для швейцарцев. "Горняки" провели контратаку, которая завершилась передачей Степаненко на Евгения Селезнева, перед которым остались пустые ворота. 2:0.

77. Дентиньо выходит вместо Тайсона. Это вторая замена у "Шахтера".

78. "Янг Бойз" заработали штрафной в центре поля. Все закончилось банальным офсайдом.

79. Очередные маневры "Шахтера" на чужой половине поля завершились ничем, мяч в руки забрал Мвого.

80. Марлос делал подачу на дальнюю штангу с угла штрафной, но там "горняки" проиграли верховую борьбу.

81. Последняя замена у "Янг Бойз". Вместо Суттера на поле вышел защитник Флоран Хадергенай.

83. Еще одна длинная "Шахтера" завершилась потерей мяча вблизи чужой штрафной площадки.

84. Бернард около вратарской пытался пробивать по воротам, но его удар заблокировали.

85. Ох, защитник "Янг Бойз" после подачи Марлоса едва не срезал головой мяч в свои ворота.

86. Исмаили заработал очень опасный штрафной у ворот "Янг Бойз". Надо бить!

87. Срна пробил, но попал в стенку.

87. Срна делал подачу с правого фланга, Селезнев выиграл верховую борьбу, но в ворота не попал.

88. Еще одна желтая карточка. На этот раз Бертоне за удар ногой по лицу Фреда.

89. Селезнев залез в свой дежурный офсайд. Куда ж без этого? :)

90. На последней минуте основного времени борьба проходит в центре поля.

90+1. Пять минут добавил арбитр. Так много из-за травмы Герндта.

90+2. Бернард пробивал по воротам - Мвого на месте.

90+3. Мвого успел первым к мячу после прострела Срны с фланга на Дентиньо.

90+3. Еще одна заминка в матче. Роша получил повреждение и сидит на газоне. Но вроде бы доиграет защитник матч до конца.

90+4. Срна, Бернард и Марлос едва не соорудили еще один супермомент для Селезнева, но Мвого вновь сыграл надежно для своей команды.

90+5. Матч окончен! Донецкий "Шахтер" при полном доминировании в течение большей части встречи добыл легкую победу над "Янг Бойз" со счетом 2:0.