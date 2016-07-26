Соперник "Ворсклы" сменил тренера накануне матча Лиги Европы

Хорватский футольный клуб "Локомотива" из Загреба объявил о назначении Томислава Ивковича новым главным тренером, сообщается на официальном сайте команды.

Тренер ранее работал в команде с 2011 по 2015 годы. В сезоне 2012/13 он достиг наивысших вершин для команды - 2-е место в национальном чемпионате и выход в финал Кубка Хорватии.

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Ивкович сменил Валентина Баришича, который возглавлял "Локомотиву" с мая текущего года. Под руководством предыдущего специалиста команда уверенно прошла два раунда евркубка - три победы и одна ничья в матчах с "Санта-Колома" и РОПС, но неудачно стартовала в чемпионате Хорватии, где набрала 1 очко в двух играх.

Как сообщал УНИАН, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы "Локомотива" - "Ворскла" состоится в Загребе в четверг, 28 июля.