Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Янг Бойз"

Аналитики букмекерских контор считают донецкий "Шахтер" явным фаворитом в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского "Янг Бойз", сообщает Betexplorer.

Специализированный портал собрал данные 25 букмекерских контор со всего мира, которые единодушно прочат горнякам уверенную победу.

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Средняя ставка на победу "Шахтера" принимается с коэффициентом 1.39 к 1, в то время как на ничью - 4.42 к 1, а на победу "Янг Бойз" - 7.70 к 1.

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится сегодня, 26 февраля на "Арена-Львов". Начало игры в 21.45.