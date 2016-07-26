Защитник "Динамо" Драгович перейдет в немецкий "Байер" - СМИ

Центральный защитник киевского "Динамо" Александар Драгович в ближайшее время станет игроком немецкого "Байера" из Леверкузена, информирует Sport Arena со ссылкой на Sky Germany.

СМИ сообщают, что клубы сошлись на сумме сделки в 19 миллионов евро, к которым еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов за успешные выступления австрийца.

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Об интересе "Байера" к Драговичу СМИ сообщали уже длительное время, а на днях наличие предложения от зарубежного клуба подтвердил президент "Динамо" Игорь Суркис, заявив, что в случае удовлетворительной суммы клуб готов отпустить защитника и начать искать ему замену.

Кроме этого и сам Драгович желал покинуть команду, о чем уведомил руководство Динамо, имея уже устную договоренность с немцами.

25-летний защитник перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" летом 2013 года за 9 миллионов евро. В новом сезоне Александар отыграл за киевлян в победном матче за Суперкубок Украины против Шахтера (1:1, 4:3 по пенальти), но оказался вне заявки встречи первого тура УПЛ с "Александрией" (5:1).