Новый формат чемпионата Украины по футболу: как разобраться в схеме (видео)

Телепрограмма "Профутбол", которая выходит на телеканале "2+2", объяснила формат, по которому будут выступать команды в чемпионате украинской футбольной Премьер-лиги в следующем сезоне.

Напомним, в этом сезоне чемпионат Украины впервые пройдет в несколько этапов.

Как сообщал УНИАН, первый тур нового сезона в чемпионате Украины прошел на прошлой неделе. Киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Днепр" и луганская "Заря" одержали разгромные победы над своими оппонентами.