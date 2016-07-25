Новый формат чемпионата Украины по футболу: как разобраться в схеме (видео)
14:39, 25 июля 2016Футбол
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Телепрограмма "Профутбол" доступно объяснила схему нового регламента чемпионата Украины.
Чемпионат Украины впервые пройдет в несколько этапов / fcdnipro.ua
Телепрограмма "Профутбол", которая выходит на телеканале "2+2", объяснила формат, по которому будут выступать команды в чемпионате украинской футбольной Премьер-лиги в следующем сезоне.
Напомним, в этом сезоне чемпионат Украины впервые пройдет в несколько этапов.
Как сообщал УНИАН, первый тур нового сезона в чемпионате Украины прошел на прошлой неделе. Киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Днепр" и луганская "Заря" одержали разгромные победы над своими оппонентами.
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