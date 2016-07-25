В Китае отменили матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
13:17, 25 июля 2016Футбол
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Сильные дожди испортили поле стадиона в Пекине.
Непогода не позволила матчу состояться / manutd.com
Организаторы и участники товарищеского турнира International Champions Cup в Китае решили отменить матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт "МЮ".
Причина отмены игры - непогода. Сильные дожди, пролившиеся над Пекином Читайте такжеЗинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в матче с "Баварией"21-22 июля, сделали газон стадиона, где должен был пройти матч, непригодным для игры в футбол.
Отметим, что эта игра могла стать второй для украинского полузащитника Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити".
Как сообщал УНИАН, главные тренеры обеих команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо перед игрой выразили готовность обменяться рукопожатием.
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