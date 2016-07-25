В Китае отменили матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Организаторы и участники товарищеского турнира International Champions Cup в Китае решили отменить матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт "МЮ".

Причина отмены игры - непогода. Сильные дожди, пролившиеся над Пекином Читайте такжеЗинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в матче с "Баварией"21-22 июля, сделали газон стадиона, где должен был пройти матч, непригодным для игры в футбол.

Отметим, что эта игра могла стать второй для украинского полузащитника Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, главные тренеры обеих команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо перед игрой выразили готовность обменяться рукопожатием.