Бразильцы из "Шахтера" Марлос и Тайсон хотят играть за сборную Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" Марлос и Тайсон подтвердили желание выступать за сборную Украины. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" сообщил глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич, сообщает Sport Arena.

"Да, я могу подтвердить, что разговаривал и с Тайсоном, и с Марлосом. Они обеими руками за то, чтобы играть за сборную Украины. Да, они хотят играть за нашу команду. Также важно, что они не убежали из Украины в период кризиса", — сказал Маркевич.

Читайте такжеЛуческу желает усилить "Зенит" двумя лидерами "Шахтера"28-летний Тайсон перебрался в Украину в 2010 году, перейдя в "Металлист" из бразильского "Интернасьоналя". В 2012 году бразилец стал игроком "Шахтера", где за четыре сезона стал одним из лидеров команды. Ранее Тайсон выступал на позиции полузащитника, но с приходом на тренерский пост "горняков" Пауло Фонсеки стал форвардом команды.

28-летний фланговый полузащитник Марлос перешел в "Металлист" в 2012 году, а в 2014-м перебрался в "Шахтер". Он, как и Тайсон, быстро стал одним из лидеров "горняков".

Напомним, ранее в составе сборной Украины уже выступали два натурализованных футболиста – сербский форвард Марко Девич и бразильский центральный полузащитник Эдмар. Оба футболиста присоединились к сборной, когда выступали в составе "Металлиста".