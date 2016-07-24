Форвард сборной Украины Зозуля покинул "Днепр" (видео)

Форвард "Днепра" Роман Зозуля сегодня попрощался с болельщиками "Днепра", поскольку решил продолжить карьеру в другом клубе.

В конце матча "Днепра" против луцкой "Волыни", в котором Зозуля не принимал участие, диктор по стадиону объявил о том, что футболист покидает днепровский клуб. Болельщики встретили объявление овацией.

После матча Зозуля лично подошел к фанатам "Днепра" поблагодарить их за многолетнюю поддержку. Затем его проводили партнеры по команде, несколько раз подкинув его в воздух.

На данный момент неизвестно, где футболист продолжит карьеру.

Напомним, Роман Зозуля является воспитанником киевского "Динамо", а за "Днепр" выступал с 2011 года. За "Днепр" он провел 85 матчей, забив 22 мяча.

Как сообщал УНИАН, в нынешнее межсезонье "Днепр" покинул ряд опытных футболистов, среди которых Ян Лаштувка, Руслан Ротань, Матеус, Лео Матос, Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Папа Гуйе и другие. Также команду покинул главный тренер команды Мирон Маркевич.

Сегодня обновленный состав "Днепра" в своем первом матче сезона разгромил луцкую "Волынь" со счетом 5:0.