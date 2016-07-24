УПЛ: обновленный "Днепр" за 20 минут расправился с "Волынью" (видео)

"Днепр" начал новый сезон в чемпионате Украины с разгромной победы над луцкой "Волынью" со счетом 5:0.

Команда, тотально омолодившая состав, под руководством нового тренера Дмитрия Михайленко гарантировала себе победу в первые 20 минут матча, в течение которых забила три мяча. Дубль сделал Денис Баланюк, а еще один матч на счету Андрея Близниченко.

В конце второго тайма "Днепр" забил еще два мяча, на этот раз забивали Юрий Вакулко и Владислав Кочергин.

Днепр - Волынь - 5:0 (3:0)

Голы: Баланюк, 5, 21, Когут, 16, Вакулко, 85, Кочергин, 90

Д: Шелихов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Полевой, Вакулко (Чеберко, 87), Когут (Кочергин, 72), Кравченко, Политыло, Близниченко (Лунев, 86), Баланюк;

В: Кичак, Р. Никитюк, Логинов (Ляшенко, 73), Шабанов, Шаповал, Гуменюк, Герасимюк, Дудик (Петров, 46), Диденко, Задерецкий, Козьбан (Чепелюк, 61).

Предупреждения: Когут — Шабанов