Гвардиола и Моуриньо готовы пожать друг другу руки перед матчем "Ман Сити" и "МЮ"

Главные тренеры "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо заявили об уважении друг к другу перед товарищеским матчем их команд во время турне в Китае. Об этом сообщает Goal.com.

"Пожму ли я руку Моуринью? Конечно. Мы с Моуринью – вежливые парни. А почему нет? Почему бы мне не пожать ему руку? Я не вижу ни одной причины для этого. Он хочет побеждать, я хочу побеждать – вот и все", - считает Гвардиола.

Моуриньо ответил на тот же вопрос схожим образом.

"Чтобы ответить на этот вопрос, я бы использовал несколько некорректных слов. Конечно же, я пожму ему руку. Я не понимаю этого вопроса к Гвардиоле и не понимаю этого вопроса ко мне. Мы вместе работали в "Барселоне" и Читайте такжеМоуриньо в "Манчестер Юнайтед" хочет побить рекорды Алекса Фергюсонаработали друг против друга в чемпионате Испании. Я не вижу смысла в этом вопросе", - сказал наставник "Манчестер Юнайтед".

Напомним, во второй половине 90-х годах Жозе Моуриньо работал в тренерском штабе "Барселоны", а Хосеп Гвардиола был одним из лидеров команды на поле. Спустя десять лет дуэль Гвардиолы и Моуриньо приобрела особую принципиальность, когда первый возглавлял "Барселону", а второй - мадридский "Реал".

Перед новым сезоном оба специалиста подписали контракты с манчестерскими клубами.