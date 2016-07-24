Луческу в своем первом матче у руля "Зенита" выиграл Суперкубок России

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу в своем первом официальном матче на должности наставника санкт-петербургского "Зенита" выиграл Суперкубок России.

Команда румынского специалиста на московском стадионе "Локомотив" Читайте такжеЛуческу в своем первом матче у руля "Зенита" выиграл Суперкубок Россииобыграла столичный "ЦСКА" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил бразильский полузащитник Маурисио.

Этот трофей стал 32-м в карьере 70-летнего тренера. Работая в "Шахтере", он добыл 21 титул в Украине, а также выиграл Кубок УЕФА.

Как сообщал УНИАН, Луческу возглавил "Зенит" 24 мая, через три дня после того, как он покинул "Шахтер".