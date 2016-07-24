Моуринью запретил футболистам МЮ играть в Pokemon Go перед матчами
09:43, 24 июля 2016Футбол
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью запретил своим подопечным играть незадолго до матчей в ставшее чрезвычайно популярным приложение Pokemon Go.
REUTERS
«Жозе старается поддерживать отличные отношения с игроками и персоналом и думает, что им порой нужно расслабиться и отдохнуть от тренировок и игр. Единственное, что у него вызывает беспокойство, это шумиха вокруг покемонов. Он говорит, что за 48 часов до матча его подопечные должны отложить все в сторону и работать над предстоящей игрой», — заявил Daily Star источник, знакомого с ситуацией внутри клуба, передает Газета.ру.
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Напомним, интернет-магазин App Store американской компании Apple сообщает, что игра Pokemon Go бьет рекорды по числу скачиваний.
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