Моуринью запретил футболистам МЮ играть в Pokemon Go перед матчами

«Жозе старается поддерживать отличные отношения с игроками и персоналом и думает, что им порой нужно расслабиться и отдохнуть от тренировок и игр. Единственное, что у него вызывает беспокойство, это шумиха вокруг покемонов. Он говорит, что за 48 часов до матча его подопечные должны отложить все в сторону и работать над предстоящей игрой», — заявил Daily Star источник, знакомого с ситуацией внутри клуба, передает Газета.ру.

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Напомним, интернет-магазин App Store американской компании Apple сообщает, что игра Pokemon Go бьет рекорды по числу скачиваний.