Премьер-лига, 1-й тур, "Днепр" - "Волынь": онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Днепре проходит заключительный матч первого тура украинской футбльной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает луцкую "Волынь".

В «Днепре» после завершения предыдущего сезона произошла смена наставника. Бывший тренер дублеров Дмитрий Михайленко призван создать новую команду, в которой, судя по всему, будет немало возможностей проявить себя его бывшие подопечные, но уже в новом статусе. Когда на них лежит куда большая ответственность, а доверие нужно будет оправдывать гораздо тщательнее, ведь цена ошибки на таком уровне растет в геометрической прогрессии.

Не менее загадочной выглядит на старте сезона и «Волынь», что и не удивительно: этой команды могло и вообще не быть. Тем не менее, Виталий Кварцяный сохранил нескольких бывших исполнителей, вокруг которых и будет строить обновленный коллектив, которому в целом по силам будет в Днепре поспорить за получение очков. Пример, как это делать, долго искать не нужно. Перед завершением первой части предыдущего сезона лучане вывезли из Днепропетровска полноценные, хотя и сенсационные 3 очка.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Днепр", ставки на победу которого принимаются из расчета 1,79 к 1. В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,41 к 1, а на победу "Волыни" 4,22 к 1.

Матч "Днепр" - "Волынь" начнется в Днепре в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".