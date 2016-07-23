"Динамо" и "Ворскла" выиграли матчи 1-го тура Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 1-го тура украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2016/17, в котором команда "Динамо" обыграла "Александрию" со счетом 5:1.

В параллельном матче в Полтаве "Ворскла" оказалась сильнее одесского "Черноморца" - 1:0.

Киевляне имели подавляющее преимущество над соперником на протяжении всей игры. Но реализовать его в первый гол смогли только на 29-й минуте, когда первый гол команды в новом сезоне забил бразильский легионер Жуниор Мораес.

После перерыва хозяева поля были намного активнее и на 56-й минуте Мораес реализовал пенальти, сделав дубль. А спустья шесть минут, на 62-й, несмотря на полученнную чуть ранее травму лица, Мораес не побоялся пойти на острие атаки и забил третий гол, оформив хет-трик. После чего бразильца заменил другой атакующий игрок "Динамо" Александр Гладкий.

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В концовке киевляне не переставали атаковать ворота соперника. На 71-й минуте отличился Виталий Буяльский, а на 79-й - Домагой Вида.

Гол престижа в составе "Александрии" на 86-й минуте забил Евгений Банада.

Параллельно проходивший матч в Полтаве не был отмечен столь активными действиями со стороны обеих команд. А единственный гол в начале игры. на 18-й минуте, забил Дмитрий Хлебас. Чего "Ворскле" вполне хватила для победы над "Черноморцем".

Как сообщал УНИАН, 1-й тур УПЛ сезона 2016/17 завершится в воскресенье, 24 июля, матчами "Заря" - "Олимпик" и "Днепр" - "Волынь".