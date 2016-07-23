"Карпаты" разгромили "Сталь" в матче Премьер-лиги

В Днепре завершился матч 1-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" (Каменское) принимала львоские "Карпаты" и проиграла со счетом 0:3.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Гости имели преимущество на протяжении всей игры, а в концовке первого тайма провели два голя подряд. На 41-й минуте отличился Амбросий Чачуа, а на 43-й Бланко Лещук.

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После перерыва игроки "Карпат" продолжали владеть преимуществом и на 61-й минуте Бланко Лещук сделал дубль.

В других матчах первого тура сегодня также играют "Динамо" - "Александрия" и "Ворскла" - "Черноморец".

Как сообщал УНИАН, накануне, в первом матче УПЛ сезона 2016/17 "Шахтер" разгромил "Звезду" со счетом 4:1.