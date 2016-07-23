На пост президента УЕФА выдвинуто три кандидатуры

Три функционера выдвинули свои кандидатуры на должность Президента УЕФА в предверии сентябрьских выборов, сообщает официальный сайт Союза.

Крайним сроком подачи заявок было 20 июля.

На роль главы европейского футбольного союза претендуют Александер Чеферин (президент Футбольной ассоциации Словении), Михаэл ван Прааг (президент Футбольной ассоциации Нидерландов) и Анхель Мария Вильяр Льона (президент Футбольной федерации Испании).

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Все три кандидата пройдут проверку на соответствие установленным требованиям, которую проведет Комитет ФИФА по ревизиям. Это связано с тем, что Президент УЕФА автоматически становится вице-президентом Совета ФИФА.

Кроме того, Эвелина Кристиллин (Италия) и Лаура Макаллистер (Уэльс) выдвинули свои кандидатуры на позицию дополнительной женщины-члена УЕФА в Совете ФИФА. Они тоже пройдут проверку на соответствие установленным требованиям.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах на 12-м Внеочередном Конгрессе УЕФА