Премьер-лига, 1-й тур, "Динамо" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" примет на своем поле ПФК "Александрия".

Киевляне уже провели одну игру в нынешнем сезоне и выйдут на поле в статусе обладателя Суперкубка Украины.

На первый взгляд, динамовцы получили по жребию календаря в стартовом матче одного из самых удобных противников, с которым в рамках чемпионата ни разу не теряли очки, пропустили лишь один мяч за 8 игр, а дома вообще ни разу не пропускали голы.

С другой стороны, не стоит забывать, что именно «Александрия» выбила весной текущего года киевлян из Кубка Украины на стадии четвертьфинала, переиграв фаворита по сумме двух встреч. К тому же подопечные Владимира Шарана последовательным прогрессом и кропотливой работой заслужили право на днях дебютировать в Лиге Европы УЕФА. И это единственный матч в туре, где встречаются 2 полпреда Украины в еврокубках нового сезона.

Хозяева поля не смогут рассчитывать на Андрея Ярмоленко, гости предстанут в немного обновленном составе, и эти изменения можно называть определенным усилением.

Поскольку «Динамо» уже провело один официальный поединок, то легче изучить соперника было именно александрийцам.

В минувшем сезоне "Динамо" выиграло у "Александрии" дома со счетом 3:0, а в гостях - 2:0.

Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в 19.30 по киевскому времени.

ТВ-трансляция игры - на телеканале "2+2".