"Шахтер" разгромил "Звезду" в первом матче нового сезона УПЛ

Во Львове завершился стартовій матч чемпионата Украины по футболу сезона 2016/17, в котором "Шахтер" принимал "Звезду" и разгромил соперника.

Матч завершился со счетом 4:1.

Дончане с самого начала игры обозначили свое преимущество, открыв счет на 3-й минуте матча. Точный удар удался бразильскому легионеру Бернарду. А спустя полчаса, на 32-й минуте, Тайсон удвоил преимущество своей команды.

На 38-й минуте Ситало сократил преимущество номинальных хозяев поля в счете, но на 45-й минуте Эдуардо точным ударом восстановил разницу в два гола.

Во втором тайме единственный голевой момент произошел на 71-й минуте, когда игрок "Звезды" Ковалев поразил собственные ворота.

Таким образом, "Шахтер" одржал первую победу в новом сезоне.

Остальные матчи 1-го тура УПЛ состоятся в субботу-воскресенье.

"Шахтер" - "Звезда" - 4:1 (3:1)

Голы: Бернард 3', Тайсон 32', Эдуардо 45', Ковалев М. (а.г.) 71' - Ситало А. 38'

Ш: Пятов, Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили, Степаненко, Марлос (Нем, 75'), Бернард, Фред (Коваленко 63'), Эдуардо (Дентиньо, 72'), Тайсон

З: Паст, Допилка, Кучеренко А., Гавриш (Зубков, 90'), Лупашко, Щедрый, Бацула, Ситало А. (Локтионов, 79'), Чумак Е. (Загальский, 74'), Ковалев М., Чичиков

Предупреждения: Фред 36', Срна 48', Степаненко 84' - Кучеренко А. 21', Допилка 39', Бацула 44', Загальский 77'