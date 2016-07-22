Аллардайс назначен главным тренером сборной Англии

19:42, 22 июля 2016
Футбол
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61-летний специалист подписал контракт сроком на два года, до ЧМ-2018.

Новый тренер англичан попробует добиться с командой успеха на ЧМ-2018 / thefa.com

Главный тренер клуба английской Премьер-лиги "Сандерленд" Сэм Аллардайс назначен новым главным тренером сборной Англии, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года, до окончания ЧМ-2018.

Любопытно, что перед подписание соглашения с тренером, FA провела переговоры с "Сандерлендом" и договорилась о сумме отступных клубу. Только после этого было официально объявлено о назначении нового тренера.

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В своей тренерской карьере Аллардайс, начиная с 1994 года руководил поочередно семью английскими командами, последними из которых были "Блэкберн", "Вэст Хем" и "Сандерленд". 

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная Англии под руководством Роя Ходжсона преодолела групповой этап и вышла в 1/8 финала, но там сенсационно уступила национальной команде Исландии (1:2).

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