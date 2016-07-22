Финал Кубка Украины по футболу состоится в Сумах

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Украины состоится на стадионе "Юбилейный" в Сумах. Об этом сообщил на своей странице Facebook начальник Управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко.

"Исполком Федерации футбола Украины, учитывая ваше обращение, принял Читайте такжеКубок Украины в новом сезоне будет разыгран по новой формулерешение о проведении финала Кубка Украины по футболу в г. Сумы на стадионе Юбилейный при условии приведения стадиона и прилегающей территории в соответствие с регламентированными нормами", — привел Лантушенко текст документа ФФУ, утверждающего проведение матча в этом городе.

Отметим, что в 2011 году Сумы уже принимал финал Кубка Украины. Тогда донецкий "Шахтер" обыграл со счетом 2:0 киевское "Динамо".

В минувшем сезоне финальный матч турнира состоялся на "Львов-Арене". Победителем также стал донецкий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, победителями матчей 1/64 финала Кубка Украины в сезоне 2016/17 стали одесская "Жемчужина", винницкая "Нива", роменский "Агробизнес ТСК", "Рух" из Винников, а также "Балканы" из села Заря в Одесской области.