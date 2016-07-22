ФК "Динамо" дозаявил Гусева на новый футбольный сезон УПЛ 2016/17

Киевское «Динамо» внесло в заявку на новый сезон трех футболистов, которые до этого отсутствовали в списке. Обновленная заявка опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

В частности, в списке появился ветеран "Динамо" 33-летний полузащитник Олег Гусев, который выступает в команде с 2003 года. Ранее сообщалось, что Гусев не попал в состав, так как пока не подписал новый контракт со столичным клубом. Сведений о том, что игрок и клуб подписали новое соглашение пока не поступало.

Также в обновленном "ростере" значатся имена вратаря Максима Коваля и нападающего Артема Кравца, которые отсутствовали в списке до этого.

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Вместе с тем, вратарь Александр Рыбка так и не был внесен в заявку команды на новый чемпионат. Ранее сам вратарь заявлял о том, что готов покинуть команду, но должен прояснить условия, на которых он может это сделать.

Как сообщал УНИАН, чемпионат УПЛ сезона 2016/17 стартует 22 июля матчем во Львове "Шахтер" - "Зирка".

Киевское "Динамо" проведет игру 1-го тура против "Александрии" на столичном НСК "Олимпийский" в субботу, 23 июля.