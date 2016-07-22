"Ворскла" и "Александрия" сыграют с хорватскими клубами в Лиге Европы

Украинские клубы узнали соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА, по итогам ответных игр 2-го круга соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

В паре "Локомотива" (Загреб, Хорватия) - РоПС (Рованиеми, Финляндия) после первого матча в Рованиеми счет был ничейный, 1:1. Накануне, в ответном матче команд в Загребе "Локомотива" разгромил соперников со счетом 3:0. Голы на счету Фиолича и Марича (дубль).

Загребский клуб в 3-м раунде квалификации сыграет с "Ворсклой".

В свою очередь, "Александрия" проведет игру с "Хайдуком" из другого ховатского города Сплит.

"Хайдук" в первом матче с румынским КСМС сыграл вничью 2:2. А в домашней игре обыграл соперника - 2:1. Голы на счету Тудора, который открыл счет в матче, и Охандзаы, забившего победный мяч на 90-й минуте игры.

Матчи 3-го раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 28 июля и 4 августа.