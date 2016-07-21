Главным тренером сборной Испании по футболу назначен Лопетеги

Главным тренером сборной Испании по футболу назначен Хулен Лопетеги, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Тренер сменил на посту Висенте дель Боске, провалившего два подряд крупных турнира. После победы на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 испанцы не смогли попасть в плей-офф ЧМ-2014, а на Евро-2016 выбыли из борьбы в 1/8 финала.

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В 2010 году Хулен был назначен главным тренером сборной Испании (до 19 лет) и сборной Испании (до 20 лет). С командой 20-летних он особых успехов не добился, а вот со сборной Испании (до 19 лет) выиграл чемпионаты Европы 2011 (в составе тренерского триумвиата) и 2012 годов. В 2012 году Лопетеги назначили главным тренером сборной Испании (до 21 года) с которой он добился победы на Евро-2013.

Последним местом работы Лопетеги был португальский клуб "Порту" (2014-2016), с которым титулов он не завоевывал.