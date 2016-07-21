Дортмундская "Боруссия" объявила о возвращении Гётце из "Баварии"

Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) официально подтвердил возвращение в команду Марио Гетце после трех сезонов, проведенных в стане самого принципиального соперника мюнхенской "Баварии", сообщается на официальном сайте "Боруссии".

24-летний футболист подписал контракт на четыре ближайших сезона - сроком до 30 июня 2020 года.

«Когда я в 2013-м году перешел из Боруссии в Баварию, это было сознательное решение. Прошло три года, теперь мне 24, и я смотрю на все другими глазами. Я хорошо понимаю, что многие поклонники не могли понять мое решение. Сейчас я бы его и сам не принял, но это уже в прошлом. Когда я вернусь к себе домой, я хочу убедить всех болельщиков своей игрой, особенно тех, кто не может простить меня. Моя главная цель – играть в свой прежний футбол. Для всех нас, для клуба и болельщиков Боруссии», – сказал Гетце.

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Игрок дебютировал с составе "Боруссии" в 2008-м году, в возрасте 16 лет. Проведя пять лет в основе рурского клуба, летом 2013 года перешёл в мюнхенскую «Баварию» за 37 млн. евро, что сделало его вторым самым дорогим немецким игроком в истории, после Месута Озила (50 млн.). За пять лет в Дортмунде Гётце выиграл два чемпионских титула и один Кубок страны, а также стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА 2012/2013. C «Баварией» Марио три раза подряд выиграл чемпионат Германии, становился победителем Клубного чемпионата мира, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА, и двух Кубков Германии.

В составе сборной Германии Гётце стал чемпионом мира в 2014-м году. Автор единственного решающего мяча в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира-2014.