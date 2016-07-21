Со львовских "Карпат" сняли шесть очков в турнирной таблице УПЛ

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) опубликовала турнирную таблицу на сезон 2016/2017, в которой со львовских "Карпат" сняты шесть очков. Таблица чемпионата находится на официальном сайте УПЛ.

Как ранее сообщали СМИ, очки сняты в соответствии с решением Читайте такжеФФУ признала договорным матч чемпионата Украины (видео)дисциплинарного комитета ФИФА от 04.03.2016 по делу о задолженности львовского клуба перед экс-полузащитником команды Самиром Штиличем.

Как отмечает Sport Arena, "Карпаты" были под угрозой снятия еще трех очков, но вчера клуб рассчитался с другим бывшим игроком – Иваном Милошевичем.

Допускается, что теперь с клуба будет снят запрет на подписание новых игроков.